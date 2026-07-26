Te contamos a qué hora termina el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka; acá el horario del 26 de julio.

Prepárate para cantar boleros románticos en un concierto lleno de nostalgia con el Trío Los Panchos.

Horario del 26 de julio para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka

Este es el horario del domingo 26 de julio para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio de concierto: 6:30 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 8:30 de la noche

El Trío Los Panchos (Trío Los Panchos / Facebook)

El Trío Los Panchos ha consolidado su carrera con los boleros románticos, sus canciones siguen entre el gusto del público pese al tiempo.

La velada en La Maraka será especial porque la agrupación interpretará sus mejores éxitos.

Además de que contará con las grandes voces de Crystal y Lisset, quienes acompañarán el show.

Ruta para llegar a La Maraka

Te damos la mejor ruta para llegar a La Maraka y no perderte el concierto del Trío Los Panchos.

Para los que viajan en transporte público, la estación más cercana de Metro CDMX a La Maraka es Eugenia de la Línea 3.

Al salir se tiene que caminar por Eje 5sur durante cerca de 11 minutos hasta llegar al recinto.

La dirección de La Maraka es calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.