Te damos todos los detalles del concierto del Trío Los Panchos en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero para el 26 de julio.

La nostalgia y el romance se apoderarán de La Maraka en CDMX con el show en vivo del Trío Los Panchos.

Setlist para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka

El setlist de canciones para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka el 26 de julio, sería este:

Sabor a mi

Bésame Mucho

Solamente una vez

Somos Novios

Contigo Aprendí

La copa rota

Piel Canela

Noche de Ronda

Sin ti

Tus tormentos

Lo dudo

Aquellos ojos verdes

Nosotros

Historia de un amor

Espérame en el cielo

Rayito de luna

Ya es muy tarde

Sin un amor

Caminemos

Quizás, quizás, quizás

Flor de azalea

El Trío Los Panchos (Trío Los Panchos / Facebook)

Horario para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka

El concierto del Trío Los Panchos en La Maraka tendrá este horario para el domingo 26 de julio:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Inicio de concierto: 6:30 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 8:30 de la noche

Considerado uno de los conjuntos más influyentes, el Trio Los Panchos ha consolidado su carrera los boleros románticos.

La velada en La Maraka será especial porque la agrupación interpretará sus mejores éxitos.

El Trío Los Panchos (Trío Los Panchos / Facebook)

Telonero del concierto del Trío Los Panchos en La Maraka

El concierto del Trío Los Panchos en La Maraka tendrá como artistas invitadas a Crystal y Lisset.

Se trata de dos grandes voces que acompañaran los temas del Trío Los Panchos durante su show.