Te damos todos los detalles del concierto del Trío Los Panchos en La Maraka. Aquí el setlist, horario y telonero para el 26 de julio.
La nostalgia y el romance se apoderarán de La Maraka en CDMX con el show en vivo del Trío Los Panchos.
Setlist para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka
El setlist de canciones para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka el 26 de julio, sería este:
- Sabor a mi
- Bésame Mucho
- Solamente una vez
- Somos Novios
- Contigo Aprendí
- La copa rota
- Piel Canela
- Noche de Ronda
- Sin ti
- Tus tormentos
- Lo dudo
- Aquellos ojos verdes
- Nosotros
- Historia de un amor
- Espérame en el cielo
- Rayito de luna
- Ya es muy tarde
- Sin un amor
- Caminemos
- Quizás, quizás, quizás
- Flor de azalea
Horario para el concierto del Trío Los Panchos en La Maraka
El concierto del Trío Los Panchos en La Maraka tendrá este horario para el domingo 26 de julio:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 6:30 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 8:30 de la noche
Considerado uno de los conjuntos más influyentes, el Trio Los Panchos ha consolidado su carrera los boleros románticos.
La velada en La Maraka será especial porque la agrupación interpretará sus mejores éxitos.
Telonero del concierto del Trío Los Panchos en La Maraka
El concierto del Trío Los Panchos en La Maraka tendrá como artistas invitadas a Crystal y Lisset.
Se trata de dos grandes voces que acompañaran los temas del Trío Los Panchos durante su show.