Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional, te damos el horario del 26 de marzo.

Para festejar sus 40 años de carrera musical, el cantante Manuel Mijares, de 68 años de edad, regresa al Auditorio Nacional CDMX.

Horario del concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional

Toma en cuenta que el horario del 26 de marzo para el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional será este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde, aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Concierto Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional (Mijares / Facebook)

El show en el Auditorio Nacional de Mijares representa el festejo de sus 40 años de carrera y una década de sus gira sinfónica.

Acompañado de más de 45 músicos, Manuel Mijares reinterpretará sus mejores éxitos, aquellos que lo han consolidado como un ícono pop en México.

Después de su concierto del 26 de marzo, Mijares regresará al Coloso de Reforma para el 14 de abril 2026.

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Actualmente, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente , por ello, las opciones que tienes para llegar al recinto son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.