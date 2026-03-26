Llegó el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional. Te damos setlist y horario del 26 de marzo.

El cantante Manuel Mijares, de 68 años de edad, festejará 40 años de carrera con un concierto para todos sus fans.

Setlist del concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional del 26 de marzo, sería el siguiente:

Si me enamoro No se murió el amor Corazón salvaje Nube azul (A capella) Poco a poco / Tan solo / Me acordaré de ti / Siempre / Que nada nos separe Baño de mujeres Para vivir / Ojalá El breve espacio Si me tenías Soldado del amor Bella Uno entre mil No hace falta que lo digas No podrás Es mejor así Para amarnos más El privilegio de amar

Manuel Mijares (@oficialmijares / Instagram)

Horario del concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional

El horario del 26 de marzo para el concierto de Mijares Sinfónico en el Auditorio Nacional será el siguiente:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde, aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Con su concierto en el Auditorio Nacional, Mijares no solo celebra 40 años de carrera, sino también una década de su gira sinfónica.

El show sinfónico de Mijares se ha consolidado como uno de los favoritos de sus fans por el tono intimo que tiene cada tema que interpreta.

Acompañado de más de 45 músicos, Manuel Mijares reinterpreta sus mejores éxitos.

Después de su concierto del 26 de marzo, Mijares regresará al Coloso de Reforma para el 14 de abril de 2026.