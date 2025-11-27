Te contamos a qué hora termina el concierto de Manuel Medrano en Palacio de los Deportes, este es el horario del 27 de noviembre.

Manuel Medrano -de 38 años de edad-sigue con su 10 Años Tour dando un concierto en la CDMX.

Horario para el concierto de Manuel Medrano en Palacio de los Deportes

El horario del 27 de noviembre para el concierto de Manuel Medrano en Palacio de los Deportes quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 10:00 de la noche

Manuel Medrano (Manuel Medrano / Facebook)

Se espera que el show en vivo de Manuel Medrano sea memorable, en especial porque el cantautor colombiano celebra 10 años de trayectoria musical.

Manuel Medrano interpretará sus mejores canciones haciendo vibrar el escenario frente a todos su fanáticos.

Después de hacer escala en CDMX, Manuel Medrano cerrará su tour de conciertos en México con dos presentaciones más en Monterrey y Toluca.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Manuel Medrano?

Si eres de los que visita por primera vez el Palacio de los Deportes, te decimos cómo llegar.

En transporte público la estación más cercana es Velódromo, que corresponde a la Línea 9 del Metro CDMX.

Ahora bien, en Metrobús tienes la opción de la estación UPIICSA, aunque debes caminar hacia el recinto.

La dirección del Palacio de los Deportes es: Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.