Prepárate para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 de noviembre.

El 10 Años Tour de Manuel Medrano -de 38 años de edad- hará escala en la Ciudad de México con un gran concierto.

Setlist para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

Este sería el setlist que Manuel Medrano interpretaría en su concierto del Palacio de los Deportes del 27 de noviembre:

Miel Si pudiera La mujer que bota fuego Una y otra vez Bajo el agua Un verano en New York Más allá Este cuento Mojado El swing de la propuesta Ángel Mi otra mitad La primera vez Nenita Intensos Fresa Esta noche Cielo No sé si salga el sol Donde nadie pueda ir Luna La distancia Quédate Yo sólo nado contigo Cuando te pensaba Afuera del planeta

Manuel Medrano (Instagram @manuelmedrano)

Horario para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

El horario confirmado que tendrá el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Término del concierto: 10:00 de la noche

Así que toma tus precauciones si asistirás al concierto de Manuel Medrano para que pases una velada sin ningún contratiempo.

Manuel Medrano (@manuelmedrano)

Telonero del concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

No hay telonero confirmado para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes el 27 de noviembre.

Sin embargo, se espera que show en vivo sea memorable, en especial porque Manuel Medrano celebrará 10 años de trayectoria musical.