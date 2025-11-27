Prepárate para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 de noviembre.
El 10 Años Tour de Manuel Medrano -de 38 años de edad- hará escala en la Ciudad de México con un gran concierto.
Setlist para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes
Este sería el setlist que Manuel Medrano interpretaría en su concierto del Palacio de los Deportes del 27 de noviembre:
- Miel
- Si pudiera
- La mujer que bota fuego
- Una y otra vez
- Bajo el agua
- Un verano en New York
- Más allá
- Este cuento
- Mojado
- El swing de la propuesta
- Ángel
- Mi otra mitad
- La primera vez
- Nenita
- Intensos
- Fresa
- Esta noche
- Cielo
- No sé si salga el sol
- Donde nadie pueda ir
- Luna
- La distancia
- Quédate
- Yo sólo nado contigo
- Cuando te pensaba
- Afuera del planeta
Horario para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes
El horario confirmado que tendrá el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Término del concierto: 10:00 de la noche
Así que toma tus precauciones si asistirás al concierto de Manuel Medrano para que pases una velada sin ningún contratiempo.
Telonero del concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes
No hay telonero confirmado para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes el 27 de noviembre.
Sin embargo, se espera que show en vivo sea memorable, en especial porque Manuel Medrano celebrará 10 años de trayectoria musical.