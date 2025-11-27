Prepárate para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 de noviembre.

El 10 Años Tour de Manuel Medrano -de 38 años de edad- hará escala en la Ciudad de México con un gran concierto.

Setlist para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

Este sería el setlist que Manuel Medrano interpretaría en su concierto del Palacio de los Deportes del 27 de noviembre:

  1. Miel
  2. Si pudiera
  3. La mujer que bota fuego
  4. Una y otra vez
  5. Bajo el agua
  6. Un verano en New York
  7. Más allá
  8. Este cuento
  9. Mojado
  10. El swing de la propuesta
  11. Ángel
  12. Mi otra mitad
  13. La primera vez
  14. Nenita
  15. Intensos
  16. Fresa
  17. Esta noche
  18. Cielo
  19. No sé si salga el sol
  20. Donde nadie pueda ir
  21. Luna
  22. La distancia
  23. Quédate
  24. Yo sólo nado contigo
  25. Cuando te pensaba
  26. Afuera del planeta
Manuel Medrano (Instagram @manuelmedrano)

Horario para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

El horario confirmado que tendrá el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio del concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Término del concierto: 10:00 de la noche

Así que toma tus precauciones si asistirás al concierto de Manuel Medrano para que pases una velada sin ningún contratiempo.

Manuel Medrano en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo son las fechas en México
Telonero del concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes

No hay telonero confirmado para el concierto de Manuel Medrano en el Palacio de los Deportes el 27 de noviembre.

Sin embargo, se espera que show en vivo sea memorable, en especial porque Manuel Medrano celebrará 10 años de trayectoria musical.

