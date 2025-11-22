El Teatro Metropólitan de la CDMX recibe este sábado 22 de noviembre a la banda de reggae argentina, Los Cafres en concierto.

Así que arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Los Cafres en el Teatro Metropólitan; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina la música: Alrededor de las 10:00 de la noche

Los Cafres (Especial / Especial)

El reggae de Los Cafres llega esta 22 de noviembre al Teatro Metropólitan

La banda argentina de reggae, Los Cafres regresa a la CDMX con concierto este 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

Concierto de Los Cafres que forma parte de la gira de los argentinos Viento Tour 2025 con lo mejor de su música a lo largo de su carrera musical.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.