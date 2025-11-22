La banda argentina de reggae, Los Cafres llega en concierto este 22 de noviembre al Teatro Metropólitan de la CDMX.
Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto el 22 de noviembre de Los Cafres en el Teatro Metropólitan y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Posible setlist de Los Cafres en el Teatro Metropólitan para el 22 de noviembre
El reggae de Los Cafres promete una noche inolvidable en concierto este 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
Música
Concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Nacional: Setlist, horarios y telonero para el 19, 21, 22 y 24 de noviembre
Música
¿A qué hora termina el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional? Horario del 19, 21, 22 y 24 de noviembre
Música
Coca Cola Flow Fest 2025 en Autódromo Hermanos Rodríguez: Horarios y escenarios para 22 y 23 de noviembre
Con lo mejor de la música de la agrupación argentina Los Cafres que regresa a nuestro país para el deleite de los fans.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Cafres en el Teatro Metropólitan el 22 de noviembre sean los siguientes:
- Muia
- Prefiero
- Velas y sahumerios
- La naturaleza
- Acto salvaje
- Aire
- Tus ojos
- Barrilete
- El romano
- Suena la alarma
- Es la música
- Sensi
- Imposible / Órbita
- Una perla
- La flor
- Sigo caminando
- Hace falta
- De mi mente
- Si el amor se cae
- Casi q’ me pierdo
- La receta