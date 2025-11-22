La banda argentina de reggae, Los Cafres llega en concierto este 22 de noviembre al Teatro Metropólitan de la CDMX.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto el 22 de noviembre de Los Cafres en el Teatro Metropólitan y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo
Los Cafres en Teatro Metropólitan
Posible setlist de Los Cafres en el Teatro Metropólitan para el 22 de noviembre

El reggae de Los Cafres promete una noche inolvidable en concierto este 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

Con lo mejor de la música de la agrupación argentina Los Cafres que regresa a nuestro país para el deleite de los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Cafres en el Teatro Metropólitan el 22 de noviembre sean los siguientes:

  1. Muia
  2. Prefiero
  3. Velas y sahumerios
  4. La naturaleza
  5. Acto salvaje
  6. Aire
  7. Tus ojos
  8. Barrilete
  9. El romano
  10. Suena la alarma
  11. Es la música
  12. Sensi
  13. Imposible / Órbita
  14. Una perla
  15. La flor
  16. Sigo caminando
  17. Hace falta
  18. De mi mente
  19. Si el amor se cae
  20. Casi q’ me pierdo
  21. La receta