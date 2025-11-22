La banda argentina de reggae, Los Cafres llega en concierto este 22 de noviembre al Teatro Metropólitan de la CDMX.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para el concierto el 22 de noviembre de Los Cafres en el Teatro Metropólitan y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 21 temas en vivo

Los Cafres en Teatro Metropólitan (Especial / Especial)

Posible setlist de Los Cafres en el Teatro Metropólitan para el 22 de noviembre

El reggae de Los Cafres promete una noche inolvidable en concierto este 22 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

Con lo mejor de la música de la agrupación argentina Los Cafres que regresa a nuestro país para el deleite de los fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Los Cafres en el Teatro Metropólitan el 22 de noviembre sean los siguientes: