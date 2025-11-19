El festival de música urbana, Coca Cola Flow Fest 2025 está por tener lugar este fin de semana del 22 y 23 de noviembre con grandes conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Así que toma nota, pues ya tenemos los horarios por escenarios para todos los conciertos del Coca Cola Flow Fest 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Coca-Cola Flow Fest 2025 (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Coca Cola Flow Fest 2025: Horarios por escenario para el sábado 22 de noviembre

Estos son los horarios por escenario para el sábado 22 de noviembre en el Coca Cola Flow Fest 2025:

Coca-Cola Stage

ADSO: 14:40 – 15:10

Jory Boy: 15:30 – 16:05

Katteyes: 16:25 – 17:05

De la Rose: 17:30 – 18:10

Lunay: 18:35 – 19:20

Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40

Myke Towers: 21:10 – 22:05

Wisin: 22:35 – 23:50

Don Omar: 00:45 – 02:00

Don Omar (Don Omar Instagram @donomar)

Sprite Stage

Venesti: 15:10 – 15:50

Micro TDH: 16:10 – 16:50

Calle 24: 17:00 – 17:50

Yailin la Más Viral: 18:10 – 18:50

El Alfa: 19:25 – 20:35

Jowell & Randy: 20:55 – 21:45

Nicky Jam: 22:20 – 23:20

Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50

Nicky Jam (Instagram/@nickyjam)

Dembow Victory’s Stage

Enemix: 14:50 – 15:20

Omarcito GQLQK & Jos ML: 15:50 – 16:20

Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20

Daaz: 17:35 – 18:20

Easykid: 18:35 – 19:00

Andy Rivera: 19:20 – 20:00

Doony Graff: 20:20 – 20:55

Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00

Young Cister: 22:30 – 23:00

Kevin AMF: 23:20 – 00:00

Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00

Santa Fe Klan (@santa_fe_klan_473 / Instagram)

Bacardí Stage

DJ Kitkatsita: 14:50

DJ Drewther: 16:00

Chikle: 16:50

Fuentes Prod: 17:30

Gusty DJ: 18:20

DJ Chaka: 19:50

DJ Foxy: 20:30

Alu Mix: 21:50

Tayhana: 22:50

La Bad Curly: 23:50

Coca Cola Session Stage

Artista sorpresa 19:25 - 19:45

Artista sorpresa 20:40 - 21:05

Carlos Vives 22:07 - 22:32

Coca Cola Flow Fest 2025 en Autódromo Hermanos Rodríguez: Horarios y escenarios para 22 y 23 de noviembre (Coca Cola Flow Fest 2025 )

Coca Cola Flow Fest 2025: Horarios por escenario para el domingo 23 de noviembre

Los horarios por escenario en el Coca Cola Flow Fest 2025 para el domingo 23 de noviembre son:

Coca-Cola Stage

Corina Smith: 15:15 – 15:50

Mau y Ricky: 16:10 – 16:45

Bellakath: 17:10 – 17:55

Víctor Mendívil: 18:15 – 19:00

Omar Courtz: 19:30 – 20:20

Bad Gyal: 20:50 – 21:50

Natanael Cano: 22:40 – 23:55

J Balvin: 00:40 – 02:00

J Balvin (Especial)

Sprite Stage

Iza TKM: 14:50 – 15:30

Ganggy: 15:50 – 16:30

Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35

Khea: 18:00 – 18:45

De la Ghetto: 19:15 – 20:05

Sech: 20:35 – 21:25

Cris MJ: 22:00 – 22:45

Young Miko: 23:50 – 01:00

Young Miko (Instagram/@itsyoungmiko)

Dembow Victory’s Stage

Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05

Choca: 16:25 – 16:55

Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55

El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00

JC Reyes: 19:15 – 19:55

Kidd Keo: 20:20 – 20:55

Maisak: 21:15 – 21:55

Kris R: 22:15 – 22:55

Standly: 23:25 – 23:55

L-Gante: 00:20 – 01:00

Deorro: 01:20 – 02:00

Bacardí Stage

Sonido Flamin Hot: 14:50

Los Dutis: 15:50

Esamipau: 16:50

DJ Aza: 17:50

Pedro Sampaio: 18:50

Juan Magán: 19:50

Ezya: 20:50

Mar: 21:50

Fito Silva: 22:50

Friend: 23:50

Coca Cola Session Stage

Artista sorpresa 19:05 - 19:25

Artista sorpresa 20:20 - 20:45

Artista sorpresa 22:00 - 22:25