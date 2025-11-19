Coca Cola Flow Fest 2025 en Autódromo Hermanos Rodríguez: Horarios y escenarios para 22 y 23 de noviembre

El festival de música urbana, Coca Cola Flow Fest 2025 está por tener lugar este fin de semana del 22 y 23 de noviembre con grandes conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Así que toma nota, pues ya tenemos los horarios por escenarios para todos los conciertos del Coca Cola Flow Fest 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Coca Cola Flow Fest 2025: Horarios por escenario para el sábado 22 de noviembre
Estos son los horarios por escenario para el sábado 22 de noviembre en el Coca Cola Flow Fest 2025:
Coca-Cola Stage
- ADSO: 14:40 – 15:10
- Jory Boy: 15:30 – 16:05
- Katteyes: 16:25 – 17:05
- De la Rose: 17:30 – 18:10
- Lunay: 18:35 – 19:20
- Lenny Tavárez: 19:50 – 20:40
- Myke Towers: 21:10 – 22:05
- Wisin: 22:35 – 23:50
- Don Omar: 00:45 – 02:00
Sprite Stage
- Venesti: 15:10 – 15:50
- Micro TDH: 16:10 – 16:50
- Calle 24: 17:00 – 17:50
- Yailin la Más Viral: 18:10 – 18:50
- El Alfa: 19:25 – 20:35
- Jowell & Randy: 20:55 – 21:45
- Nicky Jam: 22:20 – 23:20
- Álvaro Díaz: 23:50 – 00:50
Dembow Victory’s Stage
- Enemix: 14:50 – 15:20
- Omarcito GQLQK & Jos ML: 15:50 – 16:20
- Sayuri & Sopholov: 16:50 – 17:20
- Daaz: 17:35 – 18:20
- Easykid: 18:35 – 19:00
- Andy Rivera: 19:20 – 20:00
- Doony Graff: 20:20 – 20:55
- Kevis & Maykyy: 21:15 – 22:00
- Young Cister: 22:30 – 23:00
- Kevin AMF: 23:20 – 00:00
- Santa Fe Klan: 00:30 – 02:00
Bacardí Stage
- DJ Kitkatsita: 14:50
- DJ Drewther: 16:00
- Chikle: 16:50
- Fuentes Prod: 17:30
- Gusty DJ: 18:20
- DJ Chaka: 19:50
- DJ Foxy: 20:30
- Alu Mix: 21:50
- Tayhana: 22:50
- La Bad Curly: 23:50
Coca Cola Session Stage
- Artista sorpresa 19:25 - 19:45
- Artista sorpresa 20:40 - 21:05
- Carlos Vives 22:07 - 22:32
Coca Cola Flow Fest 2025: Horarios por escenario para el domingo 23 de noviembre
Los horarios por escenario en el Coca Cola Flow Fest 2025 para el domingo 23 de noviembre son:
Coca-Cola Stage
- Corina Smith: 15:15 – 15:50
- Mau y Ricky: 16:10 – 16:45
- Bellakath: 17:10 – 17:55
- Víctor Mendívil: 18:15 – 19:00
- Omar Courtz: 19:30 – 20:20
- Bad Gyal: 20:50 – 21:50
- Natanael Cano: 22:40 – 23:55
- J Balvin: 00:40 – 02:00
Sprite Stage
- Iza TKM: 14:50 – 15:30
- Ganggy: 15:50 – 16:30
- Cachirula & Loojan: 16:55 – 17:35
- Khea: 18:00 – 18:45
- De la Ghetto: 19:15 – 20:05
- Sech: 20:35 – 21:25
- Cris MJ: 22:00 – 22:45
- Young Miko: 23:50 – 01:00
Dembow Victory’s Stage
- Andrea Lakshmi: 15:35 – 16:05
- Choca: 16:25 – 16:55
- Polimá Westcoast: 17:20 – 17:55
- El Flow de Piso 21: 18:00 – 19:00
- JC Reyes: 19:15 – 19:55
- Kidd Keo: 20:20 – 20:55
- Maisak: 21:15 – 21:55
- Kris R: 22:15 – 22:55
- Standly: 23:25 – 23:55
- L-Gante: 00:20 – 01:00
- Deorro: 01:20 – 02:00
Bacardí Stage
- Sonido Flamin Hot: 14:50
- Los Dutis: 15:50
- Esamipau: 16:50
- DJ Aza: 17:50
- Pedro Sampaio: 18:50
- Juan Magán: 19:50
- Ezya: 20:50
- Mar: 21:50
- Fito Silva: 22:50
- Friend: 23:50
Coca Cola Session Stage
- Artista sorpresa 19:05 - 19:25
- Artista sorpresa 20:20 - 20:45
- Artista sorpresa 22:00 - 22:25