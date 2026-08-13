El concierto de La Joaqui en el Lunario de la CDMX se llevará a cabo este 13 de agosto, para alegría de todos los fans de la cantante argentina.

Si vas a ir al show, a continuación te daremos el horario para que no tengas problemas con tu llegada y regreso.

¿A qué hora termina el concierto de La Joaqui en el Lunario?

El concierto de La Joaqui en el Lunario del Auditorio Nacional iniciará a las 8:30 p.m., teniendo una duración de hora y media, por lo que terminará alrededor de las 10:00 p.m.

Dado que el concierto de La Joaqui en el Lunario se llevará a cabo en un recinto pequeño, la duración será menor al de otros eventos musicales masivos en la CDMX.

La Joaqui en concierto (Ocesa)

Esto ayudará a los fans de la argentina, pues a esa hora aún se puede encontrar buen transporte de regreso, ya sea Metrobús o Metro de la Línea 7 en ambos casos.

El concierto de La Joaqui en el Lunario podría retrasarse

Algo a tomar en cuenta es que el concierto de La Joaqui en el Lunario podría retrasarse, pues es algo habitual en este tipo de eventos musicales.

Aunque el show no tendrá telonero, los retrasos pueden venir de inconvenientes de último momento o decisión logística de la cantante.

Muchos artistas esperan a que el recinto esté casi a su máxima capacidad para iniciar el espectáculo, aunque eso signifique esperar de 10 a 30 minutos después de la hora.

Es por ello que se recomienda a los asistentes que estén mentalizados por si se da este escenario, que además implicaría salir más tarde lo establecido previamente.