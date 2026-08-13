Este 13 de agosto se llevará a cabo el concierto de La Joaqui en el Lunario de la CDMX, siendo una noche para todos los fans del trap y el RKT.

Si te interesa saber más del concierto de La Joaqui, a continuación te damos todos los detalles, incluido el setlist y el telonero.

Setlist del concierto de La Joaqui en el Lunario

Aunque no hay nada oficial de momento, se espera que el setlist del concierto de La Joaqui en el Lunario sea el siguiente:

San Turrona

Traidora

Lassie

Saveiro

Amanecemos

Querido Rey

Kitty

LV

Mañosa

Todas las Wachas

Terapia de choque

Tu Patrona

PM

Chekate

Muñecas

Rompecora

Leche

Malianteo

Dos Besitos

Butakera

La Joaqui

Horario del concierto de concierto de La Joaqui en el Lunario

El concierto de La Joaqui en el Lunario dará inicio a las 8:30 p.m. del 13 de agosto, teniendo una duración aproximada de 1 hora y media.

Esto significa que el show terminará alrededor de las 10:00 p.m., lo cual es un horario manejable para el regreso de todos los fans que se darán cita.

No obstante, recomendamos tomar en cuenta posibles retrasos, que por lo general se dan en este tipo de eventos en vivo.

La Joaqui en concierto (Ocesa)

Telonero del concierto de La Joaqui en el Lunario

Hasta donde se ha revelado al momento, el concierto de La Joaqui en el Lunario no contará con telonero, siendo una presentación exclusiva de la cantante.

Si bien es posible que haya algún invitado especial, este se sumaría a la cantante durante el concierto, no previo al mismo.