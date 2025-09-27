Este 26 de septiembre tendremos el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, de ahí que los fans ya estén preguntando por el horario y a qué hora termina.

Si ya tienes tu boleto para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, aquí te daremos todos los detalles al respecto.

¿A qué hora termina el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX?

El concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX terminará alrededor de las 11:00 p.m. del 26 de septiembre.

No obstante, el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX se puede extender hasta las 11:30 p.m. o 12:00 a.m., si el evento comienza con retrasos o se sigue “el baile”.

La Arrolladora Banda El Limón (@arrolladora / X)

Algo que podría no agradarle a todos los que van al concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, pues el recinto es uno de los de difícil acceso de la ciudad.

Más, si se toma en cuenta que el metro más cercano está a varios minutos caminando, por lo que algunos fans tendrían que salir en punto o antes de que finalice la presentación para alcanzar transporte.

¿A qué hora empieza el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX?

De acuerdo con Superboletos, el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX iniciará a las 9:00 p.m. del 26 de septiembre.

No está anunciado ningún grupo o artistas abridor para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX.

Sin embargo, es sabido que muchas veces estos “bailes” no inician en punto, llegando a retrasarse hasta media hora en empezar con la primera canción.

Aún así, recomendamos tratar de llegar lo más temprano posible, por los inconvenientes anteriormente comentados sobre la zona donde se encuentra el inmueble.

Ya sea que vayas en transporte público o un vehículo particular.