El Teatro Metropólitan de la CDMX recibirá hoy 26 de septiembre a la cantante y actriz mexicana de 67 años de edad, Rocío Banquells en concierto.

Y si eres uno de los afortunados en ir al concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan te tenemos el horario y hora en la que termina el show en vivo.

Horarios del concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan hoy 26 de septiembre

Disfruta del concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de hoy 26 de septiembre, así que preve tu llegada y hasta regreso a casa con el horario y hora en la que termina:

Apertura de puertas: 7:00 pm

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Rocío Banquells celebra su 40 aniversario hoy 26 de septiembre en el Teatro Metropólitan

El 40 aniversario de la carrera musical de la cantante mexicana Rocío Banquells se celebra hoy 26 de septiembre con concierto en el Teatro Metropólitan.

Concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan que promete ser una noche inolvidable con lo mejor de su música.

Recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Así que ya tiene todos los detalles para disfrutar como se debe en el concierto de Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan hoy 26 de septiembre.