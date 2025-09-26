Este viernes 26 de septiembre será noche de fiesta con el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, uno de los más esperados por fans de la música regional mexicana.

Si tienes planeado asistir al concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, aquí te daremos todos los detalles para que vayas preparado.

La Arrolladora Banda El Limón (@arrolladora / X)

Setlist del concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX

Para empezar te dejaremos el setlist del concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX.

Hay que señalar que este setlist es solo una probabilidad, pues la banda suele cambiar el orden de las canciones, o meter otras que no estaban contempladas:

Te Estaré Esperando En Los Puritos Huesos La Suata Valió la Pena Equivocarme Cuánto Me Cuesta Entre Beso y Beso El Desquite Sobre Mis Pies Y Que Quede Claro Pa’llá y Pa’cá Traicionera El Final de Nuestra Historia Te Aconsejo Se los Pelo Baltazar Laurita Garza Reproches al Viento Calidad y Cantidad Tú Eres La Razón ¿Qué Me Vas A Dar? Cuatro Meses Llamada De Mi Ex Ya Es Muy Tarde Mi Segunga Vida Tu Historia Fue Conmigo

Horario del concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX

Pasando al horario del concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX, de acuerdo con Superboletos, la presentación del 26 de septiembre iniciará a las 9:00 p.m.

Se espera que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX dure alrededor de 2 horas, por lo que iría acabando cerca de las 11:00 p.m.

Toma en cuenta que la Arena CDMX es uno de los recintos más alejados dentro de la ciudad, para que tomes tus precauciones a la hora de llegar y en el regreso.

Sobre todo en este último, pues la zona donde está la Arena CDMX llega a ser conflictiva y el metro más cercano está a varios minutos caminando.

La Arrolladora Banda El Limón (@arrolladoraoficial / Instagram )

Telonero del concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX

Hasta el momento no se ha anunciado un telonero para el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX.

Siendo que el concierto de La Arrolladora Banda El Limón en Arena CDMX es el 26 de septiembre, es poco probable que se anuncie uno de último minuto.

No obstante, no se descarta que haya invitados durante la presentación de la banda, como ya es una costumbre en casi todos los eventos de este estilo.

En caso de que haya un telonero de último minuto, o haya invitados especiales, es posible que la duración del evento se extienda algunos minutos más.