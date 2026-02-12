¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 12 de febrero.

Por sus 20 años de carrera, Kalimba -de 43 años de edad- llevará su Tour K20 a la CDMX.

Horario del 12 de febrero para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional

Así quedó el horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional el 12 de febrero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Apertura de puertas a sala: 7:00 de la tarde

Pre acto de apertura: 7:30 de la tarde

Telonero: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Kalimba (Kalimba / Facebook)

Con un exitoso sold out, Kalimba promete a todos sus fans dar un concierto memorable.

El preacto de apertura del concierto del Kalimba contará con estos invitados:

GR Bros

Mer Campillo

Job Adán

Efra “El Músico de la Calle”

Fran Zata

Mientras que el acto de apertura contará con Mía Rubín, de 20 años de edad, como telonera.

Concierto de Kalimba Auditorio Nacional (@kalimbaofficial / Instagram)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kalimba?

Es bastante sencillo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kalimba, acá te contamos cómo.

En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.

Por ello, las opciones que tienes si viajas en transporte público son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.