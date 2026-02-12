¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 12 de febrero.
Por sus 20 años de carrera, Kalimba -de 43 años de edad- llevará su Tour K20 a la CDMX.
Horario del 12 de febrero para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional
Así quedó el horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional el 12 de febrero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Apertura de puertas a sala: 7:00 de la tarde
- Pre acto de apertura: 7:30 de la tarde
- Telonero: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Con un exitoso sold out, Kalimba promete a todos sus fans dar un concierto memorable.
El preacto de apertura del concierto del Kalimba contará con estos invitados:
- GR Bros
- Mer Campillo
- Job Adán
- Efra “El Músico de la Calle”
- Fran Zata
Mientras que el acto de apertura contará con Mía Rubín, de 20 años de edad, como telonera.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kalimba?
Es bastante sencillo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Kalimba, acá te contamos cómo.
En la actualidad, la estación Auditorio del Metro CDMX está cerrada temporalmente.
Por ello, las opciones que tienes si viajas en transporte público son:
- Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio
- Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2
- Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX
En auto, debes llegar por Avenida Paseo de la Reforma. El estacionamiento vale 200 pesos y abre 2 o 3 horas antes del evento.
La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.