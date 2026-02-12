Ya está listo para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 12 de febrero.
El cantante Kalimba -de 43 años de edad- celebrará 20 años de carrera como solista con su Tour K20.
Setlist para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional
El setlist para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional del 12 de febrero sería este:
- Tocando Fondo
- Tu Corazón Lo Sabe (Lat’n Party)
- No Me Quiero Enamorar
- Se Te Olvidó
- Fiesta
- Estrellas Rotas
- Sólo Déjate Amar
- Duele
- Con Las Ganas de Verme Llorar
- Aquí te Espero
- Este Frío
- ¿Dónde Guardo El Corazón?
- Un Nuevo Mundo Sin Ti
- Llorar Duele Más
- Tú Te Vas
- Tú Tienes un Lugar
- Vivirte Un Poco Más
- Antes de Ti
- Eres
- Hello
- Jamás
Horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional
Ya se confirmó el horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional para el 12 de febrero:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente
- Apertura de puertas a sala: 7:00 de la tarde
- Pre acto de apertura: 7:30 de la tarde
- Telonero: 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional
El concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional del 12 de febrero tendrá un pre acto de apertura y acto de apertura:
En el caso del pre acto de apertura, los invitados son:
- GR Bros
- Mer Campillo
- Job Adán
- Efra “El Músico de la Calle”
- Fran Zata
Mientras que el acto de apertura contará con Mía Rubín, de años de edad, como telonera.
Hay alta expectativa por el show en vivo de Kalimba que firmó un exitoso sold out en el “Coloso de Reforma”.