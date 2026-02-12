Ya está listo para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 12 de febrero.

El cantante Kalimba -de 43 años de edad- celebrará 20 años de carrera como solista con su Tour K20.

Setlist para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional del 12 de febrero sería este:

Tocando Fondo

Tu Corazón Lo Sabe (Lat’n Party)

No Me Quiero Enamorar

Se Te Olvidó

Fiesta

Estrellas Rotas

Sólo Déjate Amar

Duele

Con Las Ganas de Verme Llorar

Aquí te Espero

Este Frío

¿Dónde Guardo El Corazón?

Un Nuevo Mundo Sin Ti

Llorar Duele Más

Tú Te Vas

Tú Tienes un Lugar

Vivirte Un Poco Más

Antes de Ti

Eres

Hello

Jamás

Kalimba, cantante (@kalimbaofficial / Kalimba)

Horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional

Ya se confirmó el horario del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional para el 12 de febrero:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde aproximadamente

Apertura de puertas a sala: 7:00 de la tarde

Pre acto de apertura: 7:30 de la tarde

Telonero: 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Kalimba, cantante (Agencia México)

Telonero del concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional

El concierto de Kalimba en el Auditorio Nacional del 12 de febrero tendrá un pre acto de apertura y acto de apertura:

En el caso del pre acto de apertura, los invitados son:

GR Bros

Mer Campillo

Job Adán

Efra “El Músico de la Calle”

Fran Zata

Mientras que el acto de apertura contará con Mía Rubín, de años de edad, como telonera.

Hay alta expectativa por el show en vivo de Kalimba que firmó un exitoso sold out en el “Coloso de Reforma”.