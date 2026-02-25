El Palacio de los Deportes de la CDMX se prepara para el concierto de Kali Uchis este miércoles 25 de febrero.

Por lo que arma tu itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes; estos son los detalles que tienes que tomar en cuenta:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Miranda Santizo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de la 10:00 de la noche

Kali Uchis llega con “The Sincerely, Tour 2026″ al Palacio de los Deportes

La gira de conciertos “The Sincerely, Tour 2026″ de Kali Uchis llega este 25 de febrero al Palacio de los Deportes.

Concierto que promete ser una noche inolvidable con lo mejor de la música de la cantautora Kali Uchis para deleite de sus fans.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.