El dúo australiano de soft rock Air Supply llega este 25 de febrero con concierto único al Auditorio Nacional de la CDMX.

Concierto del cual ya les tenemos setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento de Air Supply en el Auditorio Nacional; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Air Supply (@airsupplymusic)

Posible setlist para Air Supply en el Auditorio Nacional este 25 de febrero

El concierto de Air Supply en el Auditorio Nacional de hoy 25 de febrero promete ser inigualable, pues estarán celebrando cinco décadas de música como parte de la gira 50th Anniversary Celebration Tour.

Con ello, se espera que posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Air Supply en el Auditorio Nacional sean las siguientes: