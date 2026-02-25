Hoy 25 de febrero se presenta en concierto el dúo australiano de soft rock Air Supply en el Auditorio Nacional.

Así que prepárate y no te pierdas ningún detalle en el concierto de Air Supply en el Auditorio Nacional con el horario y la hora en que que termina; esto debes saber:

Apertura de puertas 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Air Supply con 50 años de música en el Auditorio Nacional

La gira 50th Anniversary Celebration Tour de Air Supply aterriza en el Auditorio Nacional con lo mejor de la música de la agrupación, por lo que ya tienes todos para disfrutar del show.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.