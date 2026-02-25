La cantante estadounidense Kali Uchis llega este miércoles 25 de febrero en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento en el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Miranda Santizo

Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de la 10:00 de la noche

Concierto de Kali Uchis en Palacio de los Deportes (OCESA )

Posibles setlist para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes del 25 de febrero

Kali Uchis en el Palacio de los Deportes se presenta este 25 de febrero como parte de su gira de conciertos “The Sincerely, Tour 2026”.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes serían: