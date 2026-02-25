La cantante estadounidense Kali Uchis llega este miércoles 25 de febrero en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.
Del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento en el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Miranda Santizo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
- Duración: 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de la 10:00 de la noche
Posibles setlist para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes del 25 de febrero
Kali Uchis en el Palacio de los Deportes se presenta este 25 de febrero como parte de su gira de conciertos “The Sincerely, Tour 2026”.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes serían:
- Muñekita
- Labios mordidos
- Me pongo loca
- Muévelo
- Pensamientos intrusivos
- Hasta cuando
- Fue mejor
- Diosa
- Dame beso // Muévete
- Igual que un ángel
- Speed
- Loner
- Melting
- Dead to Me
- After the Storm
- Moonlight
- Sugar! Honey! Love!
- Lose My Cool
- It’s Just Us
- For: You
- All I Can Say
- Angels All Around Me…
- Telepatía
- No eres tu(soy yo)
- Quiero sentirme bien
- I Wish You Roses