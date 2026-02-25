La cantante estadounidense Kali Uchis llega este miércoles 25 de febrero en concierto al Palacio de los Deportes de la CDMX.

Del cual ya les tenemos a los fans los detalles de setlist, horario y telonero para que no se pierdan de ningún momento en el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Miranda Santizo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 26 temas en vivo
  • Duración: 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de la 10:00 de la noche
Concierto de Kali Uchis en Palacio de los Deportes
Concierto de Kali Uchis en Palacio de los Deportes

Posibles setlist para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes del 25 de febrero

Kali Uchis en el Palacio de los Deportes se presenta este 25 de febrero como parte de su gira de conciertos “The Sincerely, Tour 2026”.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Kali Uchis en el Palacio de los Deportes serían:

  1. Muñekita
  2. Labios mordidos
  3. Me pongo loca
  4. Muévelo
  5. Pensamientos intrusivos
  6. Hasta cuando
  7. Fue mejor
  8. Diosa
  9. Dame beso // Muévete
  10. Igual que un ángel
  11. Speed
  12. Loner
  13. Melting
  14. Dead to Me
  15. After the Storm
  16. Moonlight
  17. Sugar! Honey! Love!
  18. Lose My Cool
  19. It’s Just Us
  20. For: You
  21. All I Can Say
  22. Angels All Around Me…
  23. Telepatía
  24. No eres tu(soy yo)
  25. Quiero sentirme bien
  26. I Wish You Roses