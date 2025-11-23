Hoy 23 de noviembre llega la banda sueca de heavy metal y power metal, Hammerfall en concierto al Circo Volador.

Por lo que prepárate con horario y hora en la que termina el concierto de Hammerfall en el Circo Volador para que no te pierdas de nada; estos son los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Arzen

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Hammerfall en el Circo Volador hoy 23 de noviembre

La gira de concierto Freedom World Crusade 2025 llega hoy 23 de noviembre con Hammerfall en el Circo Volador.

Concierto que promete ser inolvidable para los fans del metal power de Hammerfall con lo mejor de sus éxitos.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.