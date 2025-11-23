La banda sueca de power metal, Hammerfall se presenta en concierto este domingo 23 noviembre en el Circo Volador.

Concierto de Hammerfall en Circo Volador del cual te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche
  • Telonero: Arzen
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Posible setlist del concierto de Hammerfall en el Circo Volador del 23 de noviembre

El Circo Volador recibe en concierto a la banda Hammerfall este domingo 23 de noviembre con un show que promete.

Concierto de Hammerfall en el Circo Volador de la CDMX que forma parte de la gira Freedom World Crusade 2025.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Hammerfall en Circo Volador serían los siguientes:

  1. Avenge the Fallen
  2. Heeding the Call
  3. Any Means Necessary
  4. Hammer of Dawn
  5. Freedom
  6. Renegade
  7. Hammer High
  8. Last Man Standing
  9. Fury of the Wild
  10. Chapter V: The Medley
  11. Let the Hammer Fall
  12. Glory to the Brave
  13. The End Justifies
  14. (We Make) Sweden Rock
  15. Hail to the King
  16. Hearts on Fire