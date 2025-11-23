La banda sueca de power metal, Hammerfall se presenta en concierto este domingo 23 noviembre en el Circo Volador.

Concierto de Hammerfall en Circo Volador del cual te tenemos todos los detalles de setlist, horario y telonero para que no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Arzen

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo

Posible setlist del concierto de Hammerfall en el Circo Volador del 23 de noviembre

El Circo Volador recibe en concierto a la banda Hammerfall este domingo 23 de noviembre con un show que promete.

Concierto de Hammerfall en el Circo Volador de la CDMX que forma parte de la gira Freedom World Crusade 2025.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para concierto de Hammerfall en Circo Volador serían los siguientes: