¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 23 de noviembre.

El virtuoso violinista David Garrett -de 45 años de edad-llega a CDMX con su Millennium Symphony Live Tour 2025.

Horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional

El horario del concierto David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre quedó programado así:

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche

Concierto de David Garrett en Auditorio Nacional (OCESA)

David Garrett se ha convertido en uno de los mejores violinistas por sus interpretaciones de música clásica.

Además de los temas populares que ejecuta de grandes artistas de la música popular.

Se espera que el concierto de David Garrett sea uno de los más memorables para todos su fanáticos.

En especial porque el show promocionará el nuevo álbum “Millenium Symphony” de David Garrett.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de David Garrett?

Te explicamos cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de David Garrett del 23 de noviembre.

En transporte público, la opción más cercana es la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

De ahí solo deberás caminar algunos metros para poder llegar al recinto.

Si viajes en auto, toma en cuenta que el ingreso es a un costado de Campo Marte, puedes llegar por Avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito.

El costo del estacionamiento es de 250 pesos por evento .

No olvides que la dirección del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.