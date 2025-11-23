Si asistirás al concierto de David Garrett en Auditorio Nacional, acá te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 23 de noviembre.

El violinista David Garrett -de 45 años de edad- estará de visita en la CDMX para ofrecer un concierto de su Millenium Symphony World Tour 2025.

Setlist de canciones del concierto de David Garrett en Auditorio Nacional

El posible setlist de canciones para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre sería este:

Seven Nation Army Naughty Girl Moves Like Jagger Señorita Dance Monkey As It Was Take Me to Church Wake Me U The Joker and the Queen Despacito Shape of You Mein Herz brennt Blinding Lights Russian Roulette Survivor THE LONELIEST Titanium Smells Like Teen Spirit / Walk This Way / Smooth Criminal / The 5th / He’s a Pirate Shake It Off Viva la Vida Welcome to the Black Parade

El repertorio de David Garrett cuenta con varios covers de reconocidos artistas, por lo que se espera sea un concierto inolvidable.

David Garrett (David Garrett )

Horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre es el siguiente:

Hora de inicio: 8:00 de la noche

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche

e confirmó que no habrá telonero para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de septiembre.

Sin embargo, se espera que el show en vivo de David Garrett muestre su virtuosismo como violinista.