Si asistirás al concierto de David Garrett en Auditorio Nacional, acá te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 23 de noviembre.

El violinista David Garrett -de 45 años de edad- estará de visita en la CDMX para ofrecer un concierto de su Millenium Symphony World Tour 2025.

Setlist de canciones del concierto de David Garrett en Auditorio Nacional

El posible setlist de canciones para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre sería este:

  1. Seven Nation Army
  2. Naughty Girl
  3. Moves Like Jagger
  4. Señorita
  5. Dance Monkey
  6. As It Was
  7. Take Me to Church
  8. Wake Me U
  9. The Joker and the Queen
  10. Despacito
  11. Shape of You
  12. Mein Herz brennt
  13. Blinding Lights
  14. Russian Roulette
  15. Survivor
  16. THE LONELIEST
  17. Titanium
  18. Smells Like Teen Spirit / Walk This Way / Smooth Criminal / The 5th / He’s a Pirate
  19. Shake It Off
  20. Viva la Vida
  21. Welcome to the Black Parade

El repertorio de David Garrett cuenta con varios covers de reconocidos artistas, por lo que se espera sea un concierto inolvidable.

David Garrett
David Garrett (David Garrett )

Horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre es el siguiente:

  • Hora de inicio: 8:00 de la noche
  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche

e confirmó que no habrá telonero para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de septiembre.

Sin embargo, se espera que el show en vivo de David Garrett muestre su virtuosismo como violinista.

Concierto de David Garrett en Auditorio Nacional
Concierto de David Garrett en Auditorio Nacional (OCESA)