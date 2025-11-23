Si asistirás al concierto de David Garrett en Auditorio Nacional, acá te damos el setlist de canciones, horario y telonero del 23 de noviembre.
El violinista David Garrett -de 45 años de edad- estará de visita en la CDMX para ofrecer un concierto de su Millenium Symphony World Tour 2025.
Setlist de canciones del concierto de David Garrett en Auditorio Nacional
El posible setlist de canciones para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre sería este:
- Seven Nation Army
- Naughty Girl
- Moves Like Jagger
- Señorita
- Dance Monkey
- As It Was
- Take Me to Church
- Wake Me U
- The Joker and the Queen
- Despacito
- Shape of You
- Mein Herz brennt
- Blinding Lights
- Russian Roulette
- Survivor
- THE LONELIEST
- Titanium
- Smells Like Teen Spirit / Walk This Way / Smooth Criminal / The 5th / He’s a Pirate
- Shake It Off
- Viva la Vida
- Welcome to the Black Parade
El repertorio de David Garrett cuenta con varios covers de reconocidos artistas, por lo que se espera sea un concierto inolvidable.
Horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de noviembre es el siguiente:
- Hora de inicio: 8:00 de la noche
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del concierto: 10:00 o 10:30 de la noche
e confirmó que no habrá telonero para el concierto de David Garrett en el Auditorio Nacional el 23 de septiembre.
Sin embargo, se espera que el show en vivo de David Garrett muestre su virtuosismo como violinista.