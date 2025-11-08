Hoy sábado 8 de noviembre llega en concierto la banda estadounidense de hard rock Guns N’ Roses al Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Así que si eres de los afortunados en asistir, te traemos horario y hora en la que termina el concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguros para que armes tu itinerario:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Public Enemy

Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2:00 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Guns N’ Roses cierra su gira “Latin American Tour 2025”con concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda Guns N’ Roses estará cerrando su exitosa gira de conciertos “Latin American Tour 2025” en el Estadio GNP Seguros este 8 de noviembre.

Prometiendo un concierto único en el Estadio GNP Seguros para los fans de Guns N’ Roses en México.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.