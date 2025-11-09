El Auditorio BB será el recinto para recibir en concierto al cantante mexicano de 47 años de edad, Javier Blake este sábado 8 de noviembre.

Así que prepara el plan con el horario y hora en la que termina el concierto de Javier Blake en Auditorio BB y no te pierdas de nada en su show en vivo:

Apertura de puertas: 6:30 de la noche Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto Telonero: Sin artista previo Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente Duración: Se estima 2:00 horas de música Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Javier Blake en concierto: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlo en Auditorio BB (Javier Blake)

El rock de Javier Blake llega al Auditorio BB con concierto este 8 de noviembre

Este sábado 8 de noviembre aterriza en el Auditorio BB de la CDMX el cantante Javier Blake con su gira Cuenta A Dios Tus Planes.

Concierto de Javier Blake en el Auditorio BB que promete una noche de rock con sus mejores temas, así como su música nueva.

Recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.