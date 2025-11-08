La banda estadounidense de hard rock Guns N’ Roses estará presentándose en concierto este viernes 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguro del cual te dejamos a continuación los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas: 7:00 de la noche
  • Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
  • Telonero: Public Enemy
  • Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre

Guns N’ Roses llega en concierto a la capital del país para representar el cierre de su gira “Latin American Tour 2025” en el Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre.

Por lo que se espera que el concierto de Guns N’ Roses sea más que poderoso con sus mejores éxitos.

Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre sería:

  1. Welcome to the Jungle
  2. Bad Obsession
  3. Mr. Brownstone
  4. Chinese Democracy
  5. Pretty Tied Up
  6. It’s So Easy
  7. Live and Let Die
  8. Better
  9. Sabbath Bloody Sabbath
  10. Yesterdays
  11. The General
  12. Hard Skool
  13. Estranged
  14. You Could Be Mine
  15. Patience
  16. Shadow of Your Love
  17. Coma
  18. Sweet Child o’ Mine
  19. I Wanna Be Your Dog
  20. Don’t Cry
  21. Down on the Farm
  22. Rocket Queen
  23. Absurd
  24. Knockin’ on Heaven’s Door
  25. Slash Guitar Solo
  26. Double Talkin’ Jive
  27. Civil War
  28. Wichita Lineman
  29. November Rain
  30. Nightrain
  31. Paradise City