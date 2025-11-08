La banda estadounidense de hard rock Guns N’ Roses estará presentándose en concierto este viernes 8 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.
Concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguro del cual te dejamos a continuación los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para que no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Public Enemy
- Setlist de canciones: 31 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist del concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre
Guns N’ Roses llega en concierto a la capital del país para representar el cierre de su gira “Latin American Tour 2025” en el Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre.
Por lo que se espera que el concierto de Guns N’ Roses sea más que poderoso con sus mejores éxitos.
Con ello, los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Guns N’ Roses en Estadio GNP Seguros de hoy 8 de noviembre sería:
- Welcome to the Jungle
- Bad Obsession
- Mr. Brownstone
- Chinese Democracy
- Pretty Tied Up
- It’s So Easy
- Live and Let Die
- Better
- Sabbath Bloody Sabbath
- Yesterdays
- The General
- Hard Skool
- Estranged
- You Could Be Mine
- Patience
- Shadow of Your Love
- Coma
- Sweet Child o’ Mine
- I Wanna Be Your Dog
- Don’t Cry
- Down on the Farm
- Rocket Queen
- Absurd
- Knockin’ on Heaven’s Door
- Slash Guitar Solo
- Double Talkin’ Jive
- Civil War
- Wichita Lineman
- November Rain
- Nightrain
- Paradise City