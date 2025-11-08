El cantante mexicano de 47 años de edad, Javier Blake llega este sábado 8 de noviembre en concierto al Auditorio BB de la CDMX.

Así que presta atención que te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB y no te pierdas de ningún momento:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la noche
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente
Javier Blake
Posible setlist del concierto de Javier Blake en Auditorio BB del 8 de noviembre

El cantante de rock Javier Blake se presenta en concierto este 8 de noviembre en el Auditorio BB.

Concierto de Javier Blake en el Auditorio BB que forma parte de su gira Cuenta A Dios Tus Planes.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB sean los siguientes:

  1. Talismán
  2. Rompeolas
  3. Estúpido adiós
  4. De esos besos
  5. Cosas de grandes
  6. Mudanza
  7. Dice que se va el próximo mes
  8. Romeo
  9. Austin
  10. Reglas
  11. Girasol
  12. Piénsame
  13. Tiempo al tiempo
  14. Cuenta hasta diez
  15. Diciembre 22
  16. Río grande
  17. Afterpari
  18. Bomba atómica
  19. No me provoques
  20. Réplica