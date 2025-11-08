El cantante mexicano de 47 años de edad, Javier Blake llega este sábado 8 de noviembre en concierto al Auditorio BB de la CDMX.

Así que presta atención que te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB y no te pierdas de ningún momento:

Apertura de puertas: 6:30 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist del concierto de Javier Blake en Auditorio BB del 8 de noviembre

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB sean los siguientes: