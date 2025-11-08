El cantante mexicano de 47 años de edad, Javier Blake llega este sábado 8 de noviembre en concierto al Auditorio BB de la CDMX.
Así que presta atención que te tenemos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB y no te pierdas de ningún momento:
- Apertura de puertas: 6:30 de la noche
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 20 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist del concierto de Javier Blake en Auditorio BB del 8 de noviembre
Concierto de Javier Blake en el Auditorio BB que forma parte de su gira Cuenta A Dios Tus Planes.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Javier Blake en Auditorio BB sean los siguientes:
- Talismán
- Rompeolas
- Estúpido adiós
- De esos besos
- Cosas de grandes
- Mudanza
- Dice que se va el próximo mes
- Romeo
- Austin
- Reglas
- Girasol
- Piénsame
- Tiempo al tiempo
- Cuenta hasta diez
- Diciembre 22
- Río grande
- Afterpari
- Bomba atómica
- No me provoques
- Réplica