Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Everglow en Foro Puebla, te damos el horario del 13 de mayo.

El grupo femenino Everglow estará de visita en CDMX para dar un concierto a todos sus fans.

Horario del concierto de Everglow en Foro Puebla

Así quedó el horario del 13 de mayo para el concierto de Everglow en Foro Puebla:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde (paquetes WIP y VIP) y 7:15 de la tarde (admisión general)

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10 de la noche

Everglow (@everglow.offcl / Instagram)

La presentación de Everglow en el Foro Puebla forma parte de su World Tour Re: Code.

El show será especial, ya que sonarán temas como DUN DUN, LA DI DA y FIRST, acompañados de las potentes coreografías de la agrupación de k-pop.

Ruta para llegar al Foro Puebla

Si no sabes cómo llegar al Foro Puebla, acá te damos la mejor ruta para no perderte el concierto de Everglow.

En transporte público, la opción más cercana es la estación Insurgentes del Metro CDMX de la Línea 1 o Durango del Metrobús.

Toma en cuenta que el Foro Puebla no cuenta con estacionamiento propio, aunque frente al recinto hay uno público y también está la opción de dejar el auto en el servicio de parquímetro de la zona.

La dirección del Foro Puebla es calle Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX