No te pierdas el concierto de Everglow en Foro Puebla. Te damos setlist, horario y telonero para el 13 de mayo.
Everglow hace con su World Tour Re: Code en la CDMX para un concierto para todos sus fanáticos.
Setlist para el concierto de Everglow en Foro Puebla
El posible setlist para el concierto de Everglow en Foro Puebla el 13 de mayo sería este:
- FOCUS
- Breakout
- LA DI DA
- Colourz
- Company
- ZOMBIE
- CODE
- Pirate
- SLAY
- Hush
- Make Me Feel
- FIRST
- Adios
- DUN DUN
- Bon Bon Chocolat
- Can´t Be Broken
- Pirate
- No Good Reason
Horario del concierto de Everglow en Foro Puebla
Así quedó el horario del 13 de mayo para el concierto de Everglow en Foro Puebla:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde (paquetes WIP y VIP) y 7:15 de la tarde (admisión general)
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10 de la noche
Everglow nació en el 2019 y desde entonces se ha consolidado como uno de los grupos femeninos más populares de la escena k-pop.
Por lo que hay una gran expectativa por ver en el escenario del Foro Puebla a Everglow.
Telonero para el concierto de Everglow en Foro Puebla
No se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Everglow en Foro Puebla este 13 de mayo.
Sin embargo, la presentación en vivo de Everglow será bastante especial porque interpretarán sus mejores temas.