No te pierdas el concierto de Everglow en Foro Puebla. Te damos setlist, horario y telonero para el 13 de mayo.

Everglow hace con su World Tour Re: Code en la CDMX para un concierto para todos sus fanáticos.

Setlist para el concierto de Everglow en Foro Puebla

El posible setlist para el concierto de Everglow en Foro Puebla el 13 de mayo sería este:

FOCUS

Breakout

LA DI DA

Colourz

Company

ZOMBIE

CODE

Pirate

SLAY

Hush

Make Me Feel

FIRST

Adios

DUN DUN

Bon Bon Chocolat

Can´t Be Broken

Pirate

No Good Reason

Everglow (@everglow.offcl / Instagram)

Horario del concierto de Everglow en Foro Puebla

Así quedó el horario del 13 de mayo para el concierto de Everglow en Foro Puebla:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde (paquetes WIP y VIP) y 7:15 de la tarde (admisión general)

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10 de la noche

Everglow (@everglow.offcl / Instagram)

Everglow nació en el 2019 y desde entonces se ha consolidado como uno de los grupos femeninos más populares de la escena k-pop.

Por lo que hay una gran expectativa por ver en el escenario del Foro Puebla a Everglow.

Telonero para el concierto de Everglow en Foro Puebla

No se ha confirmado ningún telonero para el concierto de Everglow en Foro Puebla este 13 de mayo.

Sin embargo, la presentación en vivo de Everglow será bastante especial porque interpretarán sus mejores temas.