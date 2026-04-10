El viernes 10 de abril es un día especial para el calendario de conciertos de la CDMX con la llegada de Dream Theater a Arena CDMX.

De acuerdo con información de Superboletos, estos son los horarios que los fans deben tener en cuenta para el día del evento:

Puertas: a las 19:00 horas

Inicio: a las 21:00 horas

Duración: de dos a tres horas (aproximadamente)

Término: alrededor de las 00:00 horas

Dream Theater (Instagram | Dream Theater )

Dream Theater en Arena CDMX: la importancia de su gira 40 aniversario y el regreso de Mike Portnoy

La banda estadounidense Dream Theater regresa a la Ciudad de México con una gira especial que celebró 40 años de trayectoria dentro del metal progresivo.

Este tour destaca no solo por su carácter conmemorativo, sino por reunir nuevamente a su formación clásica con el baterista Mike Portnoy, figura clave en su sonido original.

El regreso de Portnoy marcó un momento significativo para los seguidores, quienes esperaron más de una década para ver a la alineación histórica reunida en un escenario internacional.

La gira 40th Anniversary Tour: Parasomnia 2026 también presenta material reciente, especialmente su álbum Parasomnia, interpretado en vivo como parte central del espectáculo.

Además, el concierto incluye una celebración especial del aniversario de A Change of Seasons, una de las composiciones más emblemáticas y complejas del grupo.

Dream Theater (Instagram | @wolfeeliotmedia)

Reconocidos por su virtuosismo técnico, la banda ofrecerá en Arena CDMX un repertorio que combinará piezas largas, cambios de ritmo y ejecuciones precisas, características que definieron su legado en el género.

El vocalista James LaBrie lideró una presentación que equilibró nostalgia y evolución musical, conectando tanto con fans veteranos como con nuevas audiencias.

Este concierto en la Arena CDMX se perfila como uno de los más relevantes de su gira, consolidando el vínculo histórico de la banda con el público mexicano.