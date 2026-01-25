El Circo Volador recibe en concierto este domingo 25 de enero a la banda del metal progresivo Cynic.

Así que arma tu plan con tu itinerario completo con el horario y hora en la que termina el concierto de Cynic en Circo Volador, esto son todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Teloneros: Imperial Triumphant

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 tema en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Cynic en Circo Volador (Cynic)

Cynic regresa México con su Latin America Tour 2026

Hoy domingo 25 de enero llega a México la banda Cynic con sus Latin America Tour 2026 al Circo Volador de la CDMX.

Concierto de Cynic en el Circo Volador que tendrá sus mejores éxitos para deleite de los fans mexicanos.

Recuerda que el Circo Volador es el recinto que se ubica en Calzada de la Viga número 146 de la colonia Jamaica en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, CDMX.

La vía por transporte público para llegar al Circo Volador es por Metro, Línea 8 en la estación La Viga.