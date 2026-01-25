La banda del metal progresivo Cynic llega este domingo 25 de enero con concierto al Circo Volador de la CDMX.

Así que prepárate, pues te tenemos todos los detalles del setlist, horario y telonero para el concierto Cynic en Circo Volador:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Teloneros: Imperial Triumphant

Setlist de canciones: Aproximadamente 13 tema en vivo

Concierto de Cynic en Circo Volador (Cynic)

Posible setlist para Cynic en concierto desde el Circo Volador

El regreso de Cynic a México se hace presente con su gira de conciertos Latin America Tour 2026 con show en el Circo Volador este domingo 25 de enero.

Concierto de Cynic en México que es de los más esperados y promete ser una noche inolvidable para sus fans.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para Cynic en concierto desde el Circo Volador sean: