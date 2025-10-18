Cuarteto de Nos tendrá un concierto en Palacio de los Deportes el sábado 18 de octubre. Aquí te damos el setlist, horario y telonero.

Todo está listo para el concierto de Cuarteto de Nos y su “Tour Puertas”, el cual está a punto de lograr sold out en el Palacio de los Deportes.

Horario del concierto ed Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes

El sábado 18 de octubre será el esperado concierto de Cuarteto de Nos y estos son los horarios que debes considerar:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Fin del concierto: 10:40 de la noche

Duración del concierto: 2 horas y media

Cuarteto de Nos (X/@ocesa_total)

Hay pocos boletos disponibles para Cuarteto de Nos en Ticketmaster:

Sección B 3: mil 464 pesos

Sección A 4: 2 mil 440

El Palacio de los Deportes se ubica en avenida Viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas México, el la alcaldía Iztacalco.

Setlist de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes

Cuarteto de Nos llega al Palacio de los Deportes con nuevos éxitos tras el estreno de su álbum Puestas, lanzado en mayo 2025.

Este sería el setlist del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes:

Puertas

Flan

Hernández

Ya no sé

Lo malo

Esplín

Ganaron lo malos

Enamorado tuyo

Lo malo de ser humano

Algo mejor que hacer

Ya no sé que hacer conmigo

Chivo

Roberto

Frankenstein

Marioneta

Maldito Show

Cinturón gris

Contrapunto

No llora

Hombre con alas

Guacho power

Invierno

Benito

Nombres

Damián

El hijo de Hernández

Lo malo de ser bueno

¿Quién será el telonero de Cuarteto de Nos? Esto se sabe

Hasta el momento, Cuarteto de Nos no ha revelado si tendrá telonero en su concierto del Palacio de los Deportes.

Se sabe que los conciertos de Cuarteto de Nos son abiertos por artistas emergentes del lugar donde se presentan.