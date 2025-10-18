Cuarteto de Nos tendrá un concierto en Palacio de los Deportes el sábado 18 de octubre. Aquí te damos el setlist, horario y telonero.
Todo está listo para el concierto de Cuarteto de Nos y su “Tour Puertas”, el cual está a punto de lograr sold out en el Palacio de los Deportes.
Horario del concierto ed Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes
El sábado 18 de octubre será el esperado concierto de Cuarteto de Nos y estos son los horarios que debes considerar:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Fin del concierto: 10:40 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas y media
Hay pocos boletos disponibles para Cuarteto de Nos en Ticketmaster:
- Sección B 3: mil 464 pesos
- Sección A 4: 2 mil 440
El Palacio de los Deportes se ubica en avenida Viaducto Río de la Piedad en la colonia Granjas México, el la alcaldía Iztacalco.
Setlist de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes
Cuarteto de Nos llega al Palacio de los Deportes con nuevos éxitos tras el estreno de su álbum Puestas, lanzado en mayo 2025.
Este sería el setlist del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes:
- Puertas
- Flan
- Hernández
- Ya no sé
- Lo malo
- Esplín
- Ganaron lo malos
- Enamorado tuyo
- Lo malo de ser humano
- Algo mejor que hacer
- Ya no sé que hacer conmigo
- Chivo
- Roberto
- Frankenstein
- Marioneta
- Maldito Show
- Cinturón gris
- Contrapunto
- No llora
- Hombre con alas
- Guacho power
- Invierno
- Benito
- Nombres
- Damián
- El hijo de Hernández
- Lo malo de ser bueno
¿Quién será el telonero de Cuarteto de Nos? Esto se sabe
Hasta el momento, Cuarteto de Nos no ha revelado si tendrá telonero en su concierto del Palacio de los Deportes.
Se sabe que los conciertos de Cuarteto de Nos son abiertos por artistas emergentes del lugar donde se presentan.