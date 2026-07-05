El Hipódromo de las Américas está por recibir en concierto al cantante y actor estadounidense Drake Bell hoy domingo 5 de julio.

Por lo que a continuación te dejamos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Taylor Diaz, Las Prez y Fano

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas (PLAYPASSION.MX)

Drake Bell en Hipódromo de las Américas con fiesta futbolera

La fiesta futbolera del Mundial 2026 llega con concierto de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas hoy 5 de julio.

Además de la música de Drake Bell, también los asistentes podrán disfrutar del partido en 4K, convivencia y comida.

Recuerda que el Hipódromo de las Américas es el recinto ubicado en Avenida Industria Militar S/N, en la colonia Lomas de Sotelo de la Residencial Militar en la alcaldía de la Miguel Hidalgo de la CDMX.