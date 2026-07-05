El Hipódromo de las Américas está por recibir en concierto al cantante y actor estadounidense Drake Bell hoy domingo 5 de julio.
Por lo que a continuación te dejamos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas:
- Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros: Taylor Diaz, Las Prez y Fano
- Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Drake Bell en Hipódromo de las Américas con fiesta futbolera
La fiesta futbolera del Mundial 2026 llega con concierto de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas hoy 5 de julio.
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Además de la música de Drake Bell, también los asistentes podrán disfrutar del partido en 4K, convivencia y comida.
Recuerda que el Hipódromo de las Américas es el recinto ubicado en Avenida Industria Militar S/N, en la colonia Lomas de Sotelo de la Residencial Militar en la alcaldía de la Miguel Hidalgo de la CDMX.