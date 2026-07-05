El regreso de la banda de synth-pop australiana Cut Copy se hace realidad con un concierto en Frontón Bucareli hoy domingo 5 de julio.

Concierto del cual si ya tienes tus boletos te dejamos todos los detalles setlist y telonero para ver a Cut Copy en el Frontón Bucareli:

  • Apertura de puertas: 9:00 pm
  • Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto
  • Teloneros: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo +DJ set
  • Duración: Alrededor de 5:30 horas de música
  • Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 3:30 de la madrugada
Concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli
Concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli (Cut Copy )

Posible setlist para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli del 5 de julio

El concierto de Cut Copy en el Frontón Bucareli del 5 de julio llega con lo mejor de la música de agrupación australiana además de un DJ set con las mejores mezclas para la fiesta.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli sean los siguiente:

  1. A Decade Long Sunset
  2. Standing in the Middle of the Field
  3. Far Away
  4. Solid
  5. Still See Love
  6. That Was Just a Dream / Zap Zap
  7. Belong to You
  8. Strangers in the Wind
  9. Saturdays
  10. Time Stands Still / Future
  11. Gravity
  12. Out There on the Ice
  13. Meet Me in a House of Love
  14. Hearts on Fire
  15. Need You Now
  16. Lights and Music
  17. +DJ set