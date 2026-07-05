El regreso de la banda de synth-pop australiana Cut Copy se hace realidad con un concierto en Frontón Bucareli hoy domingo 5 de julio.

Concierto del cual si ya tienes tus boletos te dejamos todos los detalles setlist y telonero para ver a Cut Copy en el Frontón Bucareli:

Apertura de puertas: 9:00 pm

Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo +DJ set

Duración: Alrededor de 5:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 3:30 de la madrugada

Concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli (Cut Copy )

Posible setlist para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli del 5 de julio

El concierto de Cut Copy en el Frontón Bucareli del 5 de julio llega con lo mejor de la música de agrupación australiana además de un DJ set con las mejores mezclas para la fiesta.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli sean los siguiente: