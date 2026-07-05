El regreso de la banda de synth-pop australiana Cut Copy se hace realidad con un concierto en Frontón Bucareli hoy domingo 5 de julio.
Concierto del cual si ya tienes tus boletos te dejamos todos los detalles setlist y telonero para ver a Cut Copy en el Frontón Bucareli:
- Apertura de puertas: 9:00 pm
- Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto
- Teloneros: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo +DJ set
- Duración: Alrededor de 5:30 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 3:30 de la madrugada
Posible setlist para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli del 5 de julio
El concierto de Cut Copy en el Frontón Bucareli del 5 de julio llega con lo mejor de la música de agrupación australiana además de un DJ set con las mejores mezclas para la fiesta.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli sean los siguiente:
- A Decade Long Sunset
- Standing in the Middle of the Field
- Far Away
- Solid
- Still See Love
- That Was Just a Dream / Zap Zap
- Belong to You
- Strangers in the Wind
- Saturdays
- Time Stands Still / Future
- Gravity
- Out There on the Ice
- Meet Me in a House of Love
- Hearts on Fire
- Need You Now
- Lights and Music
- +DJ set