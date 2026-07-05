El cantante y actor estadounidense, Drake Bell se prepara para un concierto previo al México vs Inglaterra hoy 5 de julio en el Hipódromo de las Américas.

Así que presta atención y disfruta de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas con todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Teloneros: Taylor Diaz, Las Prez y Fano

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas (PLAYPASSION.MX)

Posible setlist para el concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas del 5 de julio

Hoy domingo 5 de julio se presenta Drake Bell en Hipódromo de las Américas en el evento Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026 con el México vs Inglaterra.

Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas sean los siguientes: