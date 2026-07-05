El cantante y actor estadounidense, Drake Bell se prepara para un concierto previo al México vs Inglaterra hoy 5 de julio en el Hipódromo de las Américas.
Así que presta atención y disfruta de Drake Bell en el Hipódromo de las Américas con todos los detalles de setlist y telonero para el concierto:
- Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Teloneros: Taylor Diaz, Las Prez y Fano
- Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Posible setlist para el concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas del 5 de julio
Hoy domingo 5 de julio se presenta Drake Bell en Hipódromo de las Américas en el evento Bárbaro Play Session en el marco del Mundial 2026 con el México vs Inglaterra.
Con ello, se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Drake Bell en Hipódromo de las Américas sean los siguientes:
- Makes Me Happy
- Down We Fall
- Hollywood Girl
- Raspberry Bubbles
- Up Periscope
- Do What You Want
- I Know
- Fool the World
- Call Me When You’re Lonely
- Hotline Bling
- Fuego Lento
- Bitchcraft
- I Would Like to Know
- I KIND OF RELATE
- Found a Way