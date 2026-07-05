La CDMX tendrá el regreso del synth-pop de los australianos de Cut Copy con concierto en el Frontón Bucareli este domingo 5 de julio.

Prepárate y presta atención que a continuación encontrarás los detalles del horario del concierto de Cut Copy en el Frontón Bucareli:

Apertura de puertas: 9:00 pm

Hora del concierto: 10:00 de la noche en punto

Teloneros: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 16 temas en vivo +DJ set

Duración: Alrededor de 5:30 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 3:30 de la madrugada

Concierto de Cut Copy en Frontón Bucareli (Cut Copy )

Cut Copy en el Frontón Bucareli hoy 5 de julio

Hoy domingo 5 de julio es el regreso en concierto de los australianos de Cut Copy en el Frontón Bucareli de la CDMX con un show que promete tener lo mejor de su música y un DJ set.

​​Recuerda que Frontón Bucareli es el recinto ubicado en la calle de Bucareli número 118 en la Colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegada es por Metro es en Línea 1 o 3 bajando en la estación Balderas ó Metrobús Línea 3 en esta misma estación.

Por lo que disfruta como se debe el concierto que ya tiene todo para ver a Cut Copy en el Frontón Bucareli.