El Cuarteto de Nos llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México este sábado 21 de noviembre de 2026, como parte de su gira Así Soy Yo.

El concierto conmemorará los 20 años de Raro, uno de los discos más importantes de la agrupación uruguaya, con una presentación especial que incluirá canciones de distintas etapas.

El espectáculo comenzará a las 20:00 horas y forma parte de un recorrido por 5 ciudades latinoamericanas, con una producción y repertorio preparados para cada sede.

Setlist del concierto de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes

Aunque el setlist de Cuarteto de Nos no ha sido confirmado, el aniversario de Raro anticipa la posible inclusión de canciones emblemáticas del álbum y otros éxitos.

Entre los temas que podrían sonar durante el concierto del 21 de noviembre se encuentran:

Nada es gratis en la vida

El hijo de Hernández

Ya no sé qué hacer conmigo

Lo malo de ser bueno

Hoy estoy raro

Algo mejor que hacer

Cara de nada

Cuando sea grande

Flan

Ganaron los malos

Mario Neta

Punta Cana

El perro de Alcibíades

Contrapunto para humano y computadora

Esplín

No llora

Me amo

Yo soy Alvin, el batero

Maldito show

Cinturón gris

Gaucho Power

Invierno del 92

Buen día Benito

Así soy yo

Yendo a la casa de Damián

Cuarteto de Nos (Cuarteto de Nos )

La agrupación adelantó que cada ciudad tendrá variaciones musicales, por lo que podrían incluir sorpresas.

¿Habrá telonero o invitados especiales de Cuarteto de Nos en Palacio de los Deportes?

Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero ni invitados especiales para el concierto del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes.

Del mismo modo, se desconoce si la agrupación contará con artistas invitados para su presentación.

La presentación forma parte de una celebración especial por el aniversario de Raro.