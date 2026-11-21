El Cuarteto de Nos llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México este sábado 21 de noviembre de 2026, como parte de su gira Así Soy Yo.
El concierto conmemorará los 20 años de Raro, uno de los discos más importantes de la agrupación uruguaya, con una presentación especial que incluirá canciones de distintas etapas.
El espectáculo comenzará a las 20:00 horas y forma parte de un recorrido por 5 ciudades latinoamericanas, con una producción y repertorio preparados para cada sede.
Setlist del concierto de Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes
Aunque el setlist de Cuarteto de Nos no ha sido confirmado, el aniversario de Raro anticipa la posible inclusión de canciones emblemáticas del álbum y otros éxitos.
Entre los temas que podrían sonar durante el concierto del 21 de noviembre se encuentran:
- Nada es gratis en la vida
- El hijo de Hernández
- Ya no sé qué hacer conmigo
- Lo malo de ser bueno
- Hoy estoy raro
- Algo mejor que hacer
- Cara de nada
- Cuando sea grande
- Flan
- Ganaron los malos
- Mario Neta
- Punta Cana
- El perro de Alcibíades
- Contrapunto para humano y computadora
- Esplín
- No llora
- Me amo
- Yo soy Alvin, el batero
- Maldito show
- Cinturón gris
- Gaucho Power
- Invierno del 92
- Buen día Benito
- Así soy yo
- Yendo a la casa de Damián
La agrupación adelantó que cada ciudad tendrá variaciones musicales, por lo que podrían incluir sorpresas.
¿Habrá telonero o invitados especiales de Cuarteto de Nos en Palacio de los Deportes?
Hasta el momento, no se ha confirmado un telonero ni invitados especiales para el concierto del Cuarteto de Nos en el Palacio de los Deportes.
Del mismo modo, se desconoce si la agrupación contará con artistas invitados para su presentación.
La presentación forma parte de una celebración especial por el aniversario de Raro.