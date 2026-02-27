Hoy viernes 27 de febrero llega en concierto con lo mejor de su trap argentino el intérprete Bhavi al Foro Puebla de la CDMX.

Prepárate con el horario y la hora en la que termina el concierto de Bhavi en el Foro Puebla; estos son todos los detalles para que disfrutes como se debe:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Bhavi en Foro Puebla (OCESA)

Bhavi en Foro Puebla con los mejor de su trap argentino

El trap argentino del belga Bhavi llega en concierto al Foro Puebla de la CDMX este viernes 27 de febrero.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar como se debe del concierto Bhavi en el Foro Puebla.

Recuerda que el Foro Puebla es el recinto ubicado en la calle Puebla 186 de la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

La forma más sencilla de llegar al Foro Puebla es a través de los servicios del transporte público Metro o Metrobús en la estación Insurgentes.