El trap argentino de Bhavi llega con concierto al Foro Puebla de la CDMX este viernes 27 de febrero.

Por lo que a los fans ya les tenemos setlist, horario y telonero del concierto de Bhavi en Foro Puebla; a continuación todos los detalles:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Bhavi en Foro Puebla (OCESA)

Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bhavi en Foro Puebla del 27 de febrero

Bhavi se presenta en el Foro Puebla hoy viernes 27 de febrero con un concierto que promete ser inolvidable para sus fans en la CDMX.

Concierto de Bhavi en el que se espera sus liras y su trap melódico retumben, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bhavi en Foro Puebla sean los siguientes: