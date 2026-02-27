El trap argentino de Bhavi llega con concierto al Foro Puebla de la CDMX este viernes 27 de febrero.

Por lo que a los fans ya les tenemos setlist, horario y telonero del concierto de Bhavi en Foro Puebla; a continuación todos los detalles:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde 
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto 
  • Telonero: Sin artista previo 
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
Bhavi en Foro Puebla
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bhavi en Foro Puebla del 27 de febrero

Bhavi se presenta en el Foro Puebla hoy viernes 27 de febrero con un concierto que promete ser inolvidable para sus fans en la CDMX.

Concierto de Bhavi en el que se espera sus liras y su trap melódico retumben, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Bhavi en Foro Puebla sean los siguientes:

  1. Piso
  2. No te enamores
  3. Dale Nino
  4. Oficio
  5. Superelegante
  6. Tamo activo
  7. Karma
  8. 10D10
  9. Unabanda
  10. Awita
  11. Worldwide
  12. Tirando trucos
  13. Pro C Nex
  15. Tuuuyo
  16. VISA
  17. Ven a mí
  18. Hola bebé
  19. Hijo único
  20. Butaka
  21. Flechazo en el centro
  22. Bésame