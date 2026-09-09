Si quieres saber a qué hora termina 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes, te damos el horario de su concierto del 9 de septiembre.

El Everyone’s a Star! World Tour de la banda 5 of Summer hará escala en la CDMX para dar un show en vivo imperdible.

Horario del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

Así quedó el horario para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes este 9 de septiembre:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

5 Seconds of Summer (5 Seconds of Summer / Facebook)

5 Seconds of Summer estará de visita en CDMX para promocionar su sexto álbum de estudio.

Además de tocar en la capital, la banda también se presentará en Guadalajara y Monterrey.

Originaria de Sidney, Australia, 5 Seconds of Summer se formó en 2011 y desde entonces ha logrado consolidarse entre el gusto de los fans del pop rock.

Ruta para llegar al Palacio de los Deportes

En transporte público, la estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX o Metrobús Goma, de la Línea 2.

Para los que viajan en auto, el recinto cuenta con estacionamiento, aunque se recomienda llegar con anticipación porque el número de espacios es limitado.

La dirección del Palacio de los Deportes es Añil 667, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.