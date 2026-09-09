Está todo listo para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonero del 9 de septiembre.

La banda 5 Seconds of Summer inicia su gira Everyone’s a Star! World en México con un show en vivo en la capital.

Setlist del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

Este sería el posible setlist que interpretaría 5 Seconds of Summer en el Palacio de los Deportes:

  • NOT OK
  • No. 1 Obsession
  • Teeth
  • Easier
  • More
  • Istillfeelthesame
  • No Shame
  • She’s Kinda Hot
  • Boyband
  • Telephone Busy
  • Evolve
  • Bad Omens
  • Ghost of You
  • I’m Scared I’ll Never Sleep Again
  • Amnesia
  • Wishful Dreaming (Secret Song, live debut)
  • English Love Affair
  • Voodoo Doll
  • Don’t Stop
  • Jet Black Heart
  • She Looks So Perfect
  • Youngblood
  • Everyone’s a Star
  • The Rocks
  • Boyband
  • Telephone Busy
  • Start Over
  • Good Girls
  • Not OK
  • No. 1 Obsession
  • Chest
  • Evolve
5 Seconds of Summer
5 Seconds of Summer (5 Seconds of Summer / Facebook)

Horario del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

El concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes para el miércoles 9 de septiembre tendrá este horario:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio de concierto: 8:00 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Fin de concierto: 10:00 de la noche
5 Seconds of Summer
5 Seconds of Summer (5 Seconds of Summer / Facebook)

Telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

Ocesa fue el encargado de confirmar a la telonera del concierto de 5 Seconds of Summer.

Se trata de Bruses, quien no solo abrirá el show de CDMX, sino también las presentaciones de Guadalajara y Monterrey.

Telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer
Telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer (Ocesa)