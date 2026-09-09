Está todo listo para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonero del 9 de septiembre.

La banda 5 Seconds of Summer inicia su gira Everyone’s a Star! World en México con un show en vivo en la capital.

Setlist del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

Este sería el posible setlist que interpretaría 5 Seconds of Summer en el Palacio de los Deportes:

NOT OK

No. 1 Obsession

Teeth

Easier

More

Istillfeelthesame

No Shame

She’s Kinda Hot

Boyband

Telephone Busy

Evolve

Bad Omens

Ghost of You

I’m Scared I’ll Never Sleep Again

Amnesia

Wishful Dreaming (Secret Song, live debut)

English Love Affair

Voodoo Doll

Don’t Stop

Jet Black Heart

She Looks So Perfect

Youngblood

Everyone’s a Star

The Rocks

Boyband

Telephone Busy

Start Over

Good Girls

Not OK

No. 1 Obsession

Chest

Evolve

5 Seconds of Summer (5 Seconds of Summer / Facebook)

Horario del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

El concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes para el miércoles 9 de septiembre tendrá este horario:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio de concierto: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

5 Seconds of Summer (5 Seconds of Summer / Facebook)

Telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes

Ocesa fue el encargado de confirmar a la telonera del concierto de 5 Seconds of Summer.

Se trata de Bruses, quien no solo abrirá el show de CDMX, sino también las presentaciones de Guadalajara y Monterrey.