Está todo listo para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes. Acá el setlist, horario y telonero del 9 de septiembre.
La banda 5 Seconds of Summer inicia su gira Everyone’s a Star! World en México con un show en vivo en la capital.
Setlist del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes
Este sería el posible setlist que interpretaría 5 Seconds of Summer en el Palacio de los Deportes:
- NOT OK
- No. 1 Obsession
- Teeth
- Easier
- More
- Istillfeelthesame
- No Shame
- She’s Kinda Hot
- Boyband
- Telephone Busy
- Evolve
- Bad Omens
- Ghost of You
- I’m Scared I’ll Never Sleep Again
- Amnesia
- Wishful Dreaming (Secret Song, live debut)
- English Love Affair
- Voodoo Doll
- Don’t Stop
- Jet Black Heart
- She Looks So Perfect
- Youngblood
- Everyone’s a Star
- The Rocks
- Boyband
- Telephone Busy
- Start Over
- Good Girls
- Not OK
- No. 1 Obsession
- Chest
- Evolve
Horario del concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes
El concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes para el miércoles 9 de septiembre tendrá este horario:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero para el concierto de 5 Seconds of Summer en Palacio de los Deportes
Ocesa fue el encargado de confirmar a la telonera del concierto de 5 Seconds of Summer.
Se trata de Bruses, quien no solo abrirá el show de CDMX, sino también las presentaciones de Guadalajara y Monterrey.