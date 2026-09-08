Jorge Medina y Josi Cuen regresan con residencia al Auditorio Nacional de la CDMX con conciertos que prometen del 8 al 11 de septiembre como parte de su gira “Juntos en el Corazón de México”.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Jorge Medina y Josi Cuen que te dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
  • Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo
  • Duración: Alrededor de 2 horas de música
  • Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche
Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Auditorio Nacional
Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Auditorio Nacional (Jorge Medina y Josi Cuen )

Posible setlist para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional llegan del 8 al 11 de septiembre con conciertos para celebrar la nueva etapa de su gira “Juntos en el Corazón de México”.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional sean los siguientes:

  1. Cuéntame
  2. Ya Te Perdí La Fe
  3. El Ruido de Tus Zapatos
  4. Los Puritos Huesos
  5. Ya Es Muy Tarde
  6. Entrega De Amor
  7. A pesar de todo
  8. Llamada de Mi Ex
  9. La Máquina del Tiempo
  10. Traicionera
  11. Compárame
  12. Lo Hiciste Otra Vez
  13. Ojitos Verdes
  14. Un puño de tierra
  15. Sobre Mis Pies
  16. Media Naranja
  17. No Se Va
  18. Le Va Doler
  19. Un x100to
  20. ¿Qué Me Vas A Dar?
  21. Entre Beso y Beso
  22. La Calabaza
  23. En Tiempo y Forma
  24. Play Video
  25. Calidad y Cantidad
  26. La Otra Cara de la Moneda
  27. Confesión
  28. Mi Princesa
  29. Valió La Pena Equivocarme
  30. Tu Historia Fue Conmigo
  31. Te Estaré Esperando
  32. Cuatro Meses
  33. Amémonos Más
  34. Secretos De Mi Memoria
  35. Diferentes
  36. Cabecita Dura
  37. Un hombre normal
  38. Así Fue
  39. El Final de Nuestra Historia
  40. Disponible Para Mi
  41. Huele a Peligro
  42. Y Que Quede Claro
  43. Siempre Estás Tú
  44. Ya No Te Buscaré
  45. De Ti Exclusivo