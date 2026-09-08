Jorge Medina y Josi Cuen regresan con residencia al Auditorio Nacional de la CDMX con conciertos que prometen del 8 al 11 de septiembre como parte de su gira “Juntos en el Corazón de México”.
Así que prepárate para disfrutar de la música de Jorge Medina y Josi Cuen que te dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo
- Duración: Alrededor de 2 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche
Posible setlist para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional
Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional llegan del 8 al 11 de septiembre con conciertos para celebrar la nueva etapa de su gira “Juntos en el Corazón de México”.
Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional sean los siguientes:
- Cuéntame
- Ya Te Perdí La Fe
- El Ruido de Tus Zapatos
- Los Puritos Huesos
- Ya Es Muy Tarde
- Entrega De Amor
- A pesar de todo
- Llamada de Mi Ex
- La Máquina del Tiempo
- Traicionera
- Compárame
- Lo Hiciste Otra Vez
- Ojitos Verdes
- Un puño de tierra
- Sobre Mis Pies
- Media Naranja
- No Se Va
- Le Va Doler
- Un x100to
- ¿Qué Me Vas A Dar?
- Entre Beso y Beso
- La Calabaza
- En Tiempo y Forma
- Play Video
- Calidad y Cantidad
- La Otra Cara de la Moneda
- Confesión
- Mi Princesa
- Valió La Pena Equivocarme
- Tu Historia Fue Conmigo
- Te Estaré Esperando
- Cuatro Meses
- Amémonos Más
- Secretos De Mi Memoria
- Diferentes
- Cabecita Dura
- Un hombre normal
- Así Fue
- El Final de Nuestra Historia
- Disponible Para Mi
- Huele a Peligro
- Y Que Quede Claro
- Siempre Estás Tú
- Ya No Te Buscaré
- De Ti Exclusivo