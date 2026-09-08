Jorge Medina y Josi Cuen regresan con residencia al Auditorio Nacional de la CDMX con conciertos que prometen del 8 al 11 de septiembre como parte de su gira “Juntos en el Corazón de México”.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Jorge Medina y Josi Cuen que te dejamos a continuación todos los detalles de setlist y telonero para sus conciertos en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 45 temas en vivo

Duración: Alrededor de 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de 10:30 de la noche

Concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en Auditorio Nacional (Jorge Medina y Josi Cuen )

Posible setlist para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional llegan del 8 al 11 de septiembre con conciertos para celebrar la nueva etapa de su gira “Juntos en el Corazón de México”.

Se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional sean los siguientes: