El Foro La Paz de la CDMX es el recinto para recibir al virtuoso guitarrista, Marty Friedman hoy martes 24 de noviembre en concierto.

Así que prepárate para disfrutar de la música de Marty Friedman que ya te dejamos horario y hora en la que terminan el concierto en Foro La Paz:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Asterism y Electrify

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Marty Friedman en Foro La Paz ( Marty Friedman)

Scenes: 34th Anniversary de Marty Friedman en Foro la Paz

Marty Friedman llega al Foro la Paz con su gira de conciertos Scenes: 34th Anniversary y lo mejor de su guitarra.

Recuerda que el Foro la Paz está ubicado en la Plaza de El Carmen con dirección Avenida de la Paz 57-Piso 1 en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, CDMX.

La forma sencilla de llegar al Foro la Paz es por los servicios del Metrobús con baja en la estación La Bombilla de la Línea 1, así que ya tienes todo para disfrutar de Marty Friedman en Foro la Paz .