El virtuoso guitarrista, Marty Fried está de regreso en México para un concierto en el Foro La Paz de la CDMX hoy 24 de noviembre de la gira Scenes: 34th Anniversary.

Así que prepárate para disfrutar como se debe, que te dejamos desde ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de Marty Friedman en Foro La Paz:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Telonero: Asterism y Electrify

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Setlist de canciones: Aproximadamente 15 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche

Concierto de Marty Friedman en Foro La Paz ( Marty Friedman)

Posibles temas en el concierto de Marty Friedman en Foro La Paz del 24 de noviembre

Marty Friedman se presenta en el Foro La Paz como parte de su gira Scenes: 34th Anniversary con las mejores interpretaciones en su guitarra.

Se espera que los posibles temas en el concierto de Marty Friedman en Foro La Paz sean los siguientes: