La banda española Love of Lesbian se presenta hoy, martes 24 de noviembre, en el Teatro Metropólitan de la CDMX, con su concierto especial Bola Extra, como parte de sus últimas presentaciones en México antes de una pausa indefinida.

Así que te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan:

Apertura de puertas: Por confirmar

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Artista en concierto: Love of Lesbian

Invitado anunciado previamente: Dromedarios Mágicos

Telonero: Dromedarios Mágicos fue anunciado para esta fecha, aunque no está confirmado en los avances específicos de Bola Extra

Setlist de canciones: Por confirmar; se esperan alrededor de 20 temas

Duración: Por confirmar

Hora en la que termina el concierto: Por confirmar

Love of Lesbian (@loveoflesbian / Instagram)

Posible setlist para Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan del 24 de noviembre

Love of Lesbian prepara un concierto especial en el Teatro Metropólitan con motivo de su despedida temporal de los escenarios, por lo que se espera que el repertorio combine algunos de los temas más representativos de su trayectoria con canciones de su etapa musical más reciente.

Aunque el setlist oficial del concierto de Love of Lesbian de este 24 de noviembre se conocerá hasta que termine la presentación, estos son algunos de los temas que podrían sonar, tomando como referencia sus conciertos recientes de 2026:

Cuando no me ves Bajo el volcán Noches reversibles 1999 Sesenta memorias perdidas Contradicción Cosmos (Antisistema solar) ¿Qué vas a saber? Un día en el parque La Champions y el Mundial Incendios de nieve La hermandad Club de fans de John Boy Los irrompibles Allí donde solíamos gritar

El setlist para el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan este 24 de noviembre, es una selección orientativa y no constituye el orden confirmado de canciones para esta noche.