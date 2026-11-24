La banda española Love of Lesbian se presenta hoy, martes 24 de noviembre, en el Teatro Metropólitan de la CDMX, con su concierto especial Bola Extra, como parte de sus últimas presentaciones en México antes de una pausa indefinida.
Así que te dejamos todos los detalles del setlist y telonero para el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan:
- Apertura de puertas: Por confirmar
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Artista en concierto: Love of Lesbian
- Invitado anunciado previamente: Dromedarios Mágicos
- Telonero: Dromedarios Mágicos fue anunciado para esta fecha, aunque no está confirmado en los avances específicos de Bola Extra
- Setlist de canciones: Por confirmar; se esperan alrededor de 20 temas
- Duración: Por confirmar
- Hora en la que termina el concierto: Por confirmar
Posible setlist para Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan del 24 de noviembre
Love of Lesbian prepara un concierto especial en el Teatro Metropólitan con motivo de su despedida temporal de los escenarios, por lo que se espera que el repertorio combine algunos de los temas más representativos de su trayectoria con canciones de su etapa musical más reciente.
Aunque el setlist oficial del concierto de Love of Lesbian de este 24 de noviembre se conocerá hasta que termine la presentación, estos son algunos de los temas que podrían sonar, tomando como referencia sus conciertos recientes de 2026:
- Cuando no me ves
- Bajo el volcán
- Noches reversibles
- 1999
- Sesenta memorias perdidas
- Contradicción
- Cosmos (Antisistema solar)
- ¿Qué vas a saber?
- Un día en el parque
- La Champions y el Mundial
- Incendios de nieve
- La hermandad
- Club de fans de John Boy
- Los irrompibles
- Allí donde solíamos gritar
El setlist para el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan este 24 de noviembre, es una selección orientativa y no constituye el orden confirmado de canciones para esta noche.