Si no sabes a qué hora termina Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan, aquí te damos el horario de su concierto Bola Extra de este martes 24 de noviembre de 2026 en CDMX.

La banda española Love of Lesbian ofrecerá una presentación especial como parte de sus últimos conciertos en México antes de iniciar una pausa indefinida de los escenarios.

Love of Lesbian México 2024: Precio de boletos para verlos en concierto en Palacio de los Deportes (@loveoflesbian)

Horario del concierto de Love of Lesbian en Teatro Metropólitan

Este sería el horario para el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan este martes 24 de noviembre:

Apertura de puertas: Por confirmar

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: Por confirmar

Fin del concierto: Por confirmar

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente cuánto durará el concierto, por lo que no es posible establecer una hora exacta de finalización; aunque cabe recordar que usualmente, las presentaciones así duran alrededor de dos horas aproximadamente.

Durante el concierto Bola Extra, los fans de la banda española podrán disfrutar de algunos de los temas más representativos de Love of Lesbian, además de canciones de su etapa musical más reciente.

Entre los éxitos que podrían formar parte del repertorio están “Club de fans de John Boy”, “Allí donde solíamos gritar”, “1999”, “Cuando no me ves” y “Noches reversibles; sin embargo, el setlist oficial para el concierto de Love of Lesbian en el Tetaro Metropólitan , se conocerá hasta que termine el espectáculo.

Ruta para llegar al Teatro Metropólitan

La mejor forma de llegar al Teatro Metropólitan en transporte público es utilizar el Metro CDMX y bajar en la estación Juárez, de la Línea 3, o en Hidalgo, donde también puedes conectar con otras líneas.

Si vas en automóvil, considera salir con anticipación para evitar contratiempos en la zona Centro de la CDMX.

La dirección del Teatro Metropólitan es avenida Independencia número 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Love of Lesbian también tiene programada una presentación el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, antes de continuar con sus compromisos en México y su posterior pausa indefinida.