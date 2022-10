A punto de llorar, Shakira canta un fragmento de Monotonía, su nueva canción tras romper con Piqué. La cantante compartió la fecha de estreno de su nuevo tema que ha generado gran controversia.

Shakira de 45 años de edad sorprendió a sus seguidores al aparecer en sus redes sociales cantando un fragmento de su nuevo tema en donde colabora con Ozuna.

Hace cuatro meses Shakira y Gerard Piqué de 35 años de edad anunciaron su separación tras casi 12 años de relación y dos hijos en común.

Piqué y Shakira (@shakira)

Al bordo del llanto Shakira canta un fragmento de Monotonía ¿se acuerda de Gerard Piqué?

El pasado mes de junio, Shakira alarmó a sus seguidores al revelar que se había separado de Gerard Piqué. La pareja se había conocido poco antes del Mundial de futbol de Sudáfrica en 2010.

La separación entre Shakira y Gerard Piqué se dio en medio de rumores que aseguraban que la pareja tenía varios problemas que los habían llevado a un distanciamiento.

En medio de la controversia por su separación, Shakira anunció que regresaría a la música. Desde hace algunas semanas la cantante ha compartido enigmáticos mensajes sobre su nuevo tema.

Este sábado 15 de octubre, Shakira sorprendió a sus seguidores al aparecer cantando un fragmento de ‘Monotonía’. Se trata de un video en blanco y negro donde la famosa se muestra a punto de llorar.

“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, canta Shakira en el video donde aparece con las uñas pintadas en verde.

El estreno de ‘Monotonía’ de Shakira y Ozuna será el próximo miércoles 19 de octubre.

¿'Monotonía’ de Shakira está dedicada a Gerard Piqué? Esto sabemos

Debido a los mensajes que ha enviado a través de sus redes sociales, usuarios creen que la nueva canción de Shakira se encuentra dedicada a Gerard Piqué.

Aunque no hay una declaración oficial sobre una dedicatoria, en diversas ocasiones Shakira ha confesado que en sus letras refleja varios momentos de su vida.

Su video ya ha generado un sinfín de reacciones, entre los que señalan que se viene un gran temazo hasta los que dicen que no le dedique canciones a su ex pues no se las merece.

“Fue culpa de él”, “Bebé, pero nosotras sabemos que fue culpa de él”, “Levanta al cabeza mi reina que se te cae la corona”, “Cuanta tristeza en tu rostro”, “Ya no le cantes, no vale la pena”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.