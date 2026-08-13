La actriz estadounidense Zendaya fue captada en mayo en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, durante una producción que permaneció bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Meses después, las imágenes finalmente revelaron que Zendaya grabó un comercial de Prada en Morelos.

El material forma parte de una campaña internacional de la firma italiana Prada, que eligió un recinto cultural de Cuernavaca como escenario para su producción protagonizada por Zendaya.

Zendaya grabó el comercial de Prada en Cuernavaca

La presencia de Zendaya en Morelos fue confirmada en mayo, cuando el propio Centro Cultural Teopanzolco difundió imágenes relacionadas con la visita de la actriz.

El rodaje se realizó bajo contratos de confidencialidad, por lo que durante semanas no se conocieron detalles sobre el proyecto.

Zendaya grabó el comercial de Prada en Cuernavaca (Capturas de video)

La información disponible entonces señalaba que Zendaya había llegado a Cuernavaca para grabar una campaña publicitaria.

El secreto alimentó especulaciones entre habitantes y seguidores, quienes consideraron distintas posibilidades, incluida la participación de la actriz en alguna producción cinematográfica.

Sin embargo, la publicación del material permitió confirmar que las instalaciones del Centro Cultural Teopanzolco fueron utilizadas para una campaña comercial de Prada.

La producción también colocó a Cuernavaca en el mapa internacional de la moda, al convertirse en escenario de un proyecto protagonizado por una estrella estadounidense.

La visita de Zendaya generó además reacciones entre sus seguidores locales, quienes lamentaron no haber conocido oportunamente su presencia para intentar acercarse a la actriz.

Con el lanzamiento del comercial, el misterio quedó finalmente resuelto y las imágenes del rodaje en Cuernavaca ahora forman parte de una campaña internacional de Prada.